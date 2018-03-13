В Москве могут начать автоматически продлевать водительские права

Московским автомобилистам могут через пять лет предоставить возможность продлевать водительские права в автоматическом режиме.

«Продление прав – действительно один из тех сервисов, которые могут заработать в перспективе ближайших пяти лет. Предполагается, что услуга будет доступна при условии срабатывания нескольких ключей – отсутствие штрафов, отсутствие противопоказаний по здоровью, наличие у города "живого" контакта гражданина и т.д.», - приводит РИА Новости слова руководителя аналитического подразделения департамента информационных технологий Алексея Чукарина.

Он добавил, что водитель в таком случае не обязан будет помнить о том, что у него истекает срок действия прав, и ему не нужно будет платить штрафы за забывчивость. Система, по словам Чукарина, сама заранее напомнит автомобилисту, а в будущем может просто попросить его подтвердить уже заполненное заявление о продлении водительских прав.