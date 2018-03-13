Создатель Всемирной паутины ужаснулся современному Интернету

Facebook и Google убивают конкуренцию, считает известный британский ученый и один из создателей Всемирной ПаутиныТим Бернерс-Ли. Он выступил в прессе с открытым письмом, выдержки из которого публикует интернет-портал Gmbox.

По мнению Бернерса-Ли, интернет-гиганты, возглавляемые Марком Цукербергом и Сергеем Брином, могут затормозить развитие глобальной сети.

«Сейчас именно такие крупные компании как Facebook и Google нанимают всех самых талантливых людей в индустрии и приобретают инновационные технологии, становясь чуть ли не единственными их владельцами. Это может привести к тому, что следующие 20 лет станут куда менее прорывными, чем предыдущие», - цитирует Бернерса-Ли автор статьи.

Также ученый обеспокоен тем, что централизация интернета привела к тому, что всемирную паутину начали использовать в качестве информационного оружия.