Посол Великобритании в РФ прокомментировал встречу в МИД по делу Скрипаля

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу прибыл в МИД России, куда он был вызван в связи с расследованием покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. По итогам встречи в МИД РФ он рассказал журналистам, что Великобритания будет ждать от российских властей отчета до конца сегодняшнего дня.

«Я только что провел небольшую встречу с заместителем министра иностранных дел, чтобы обсудить произошедшее в Солсбери и вчерашнее выступление премьер-министра. Я подчеркнул то, о чем вчера заявила премьер-министр: что мы ждем от российских властей отчета до конца сегодняшнего дня. Материал, который мог быть использован в Солсбери. Завтра премьер-министр решит, каков будет наш ответ, и огласит его завтра», - сказал посол.

В МИД РФ ответили, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер, а Россия не причастна к инциденту в Солсбери и подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона пока не получит образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в совершенном в Солсбери отравлении экс-полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.