Трамп углядел «русский след» в отравлении Скрипаля

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп полагает, что, исходя из якобы имеющихся у следствия по делу бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери доказательств, за этим, вероятно, стоит Россия.

«Мне кажется, что это, вероятно, Россия, опираясь на все доказательства, которые у них (британцев) есть», - заявил Трамп журналистам у Белого дома.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй незамедлительно обвинила Россию в «возможной причастности» к этому нападению и пообещала новые санкции.