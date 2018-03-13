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Санкции против России из-за дела Скрипаля не останутся без ответа – МИД РФ

Евгения Плескова
17:15 13.03.2018
Ранее для дачи разъяснений в МИД РФ был вызвал посол Великобритании Лори Бристоу.
Фото: Ben Stevens ZUMAPRESS.com / Globallook

Угрозы санкций против России в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не останутся без ответа. Об этом  заявили в сегодня в МИД РФ.

«Любые угрозы принятия "санкционных" мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона», - говорится в заявлении.

Вместе с тем в дипведомстве назвали ситуацию с отравлением Скрипаля «нечистоплотной попыткой» британских властей дискредитировать Россию, а также подчеркнули, что РФ не будет отвечать на ультиматум до тех пор, пока Великобритания не предоставит образцы вещества, которым, предположительно, был отравлен экс-полковник ГРУ.

Ранее сегодня в российский МИД был вызван был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Вызов британского посла произошел на фоне обострения отношений между Лондоном и Москвой в связи с отравлением в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Между тем накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нейропаралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, якобы было разработано в России. Российская же сторона отвергает все обвинения.  

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