В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона
Представитель Белого дома рассказал, почему президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Перестановки в руководстве Госдепартамента и Центрального разведывательного управления связаны с желанием Дональда Трампа сформировать новую команду перед переговорами с Северной Кореей.
Трамп принял решение уволить Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря Соединенных Штатов Америки, чтобы сформировать новую команду «до начала предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном», а также разных переговоров в сфере торговли, сообщил изданию The New York Times представитель Белого дома.
До этого стало известно, что Трамп отправил Тиллерсона в отставку, а на место госсекретаря назначил главу ЦРУ Майка Помпео.