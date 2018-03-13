В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона

Перестановки в руководстве Госдепартамента и Центрального разведывательного управления связаны с желанием Дональда Трампа сформировать новую команду перед переговорами с Северной Кореей.

Трамп принял решение уволить Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря Соединенных Штатов Америки, чтобы сформировать новую команду «до начала предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном», а также разных переговоров в сфере торговли, сообщил изданию The New York Times представитель Белого дома.

До этого стало известно, что Трамп отправил Тиллерсона в отставку, а на место госсекретаря назначил главу ЦРУ Майка Помпео.