Умер соратник Березовского Николай Глушков

Соратник беглого бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков умер на 69-м году жизни в Лондоне. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Николай Глушков. 1949-2018», - написал в Facebook владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев (ранее сотрудничавший с Березовским).

В 1990-е годы Николай Глушков был заместителем руководителей компаний «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот». В 1999 году он стал фигурантом «Делу "Аэрофлота"», по которому также выдвигались обвинения против Березовского. Глушков обвинялся в мошенничестве, хищении валютных средств, а также в отмывании преступно нажитых средств за границей. В 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании.