Директором ЦРУ впервые стала женщина

Президент США Дональд Трамп назначил директором ЦРУ Джину Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя руководителя ведомства. Предыдущий директор ЦРУ Майк Помпео пришел на смену Рексу Тиллерсону и стал новым госсекретарем США.

По словам Трампа, новый госсекретарь «проделает фантастическую работу».

«Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной таким образом. Поздравляем всех!», - написал Трамп в своем Twitter.

Отставку Тиллерсона он объяснил «расхождением позиций» и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение. Сам же Тиллерсон при этом заявил, что не обсуждал с Трампом свое увольнение и не знает о причинах отставки.