Мы имеем дело с выскочками и дилетантами - эксперт о рокировке в Белом доме

Последние профессионалы мировой дипломатии уходят из администрации США. Мир столкнется с дилетантами и выскочками, которые ничего не знают о современной России, и это опасно. Об этом в интервью сайту телеканала «Звезда» рассказал журналист и доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

«Внешняя политика, которую пытался вывести Тиллерсон, она нетерпима сейчас в нынешней Вашингтонской администрации, только и всего. К глубокому сожалению, последние профессионалы покидают эту администрацию. Мы имеем дело с отпетыми дилетантами, которые ничего не знают о России, ничего не знают о Ближнем Востоке. Времена Киссенджера и профессиональной мировой дипломатии, уходят в прошлое. Сейчас мы будем иметь дело с выскочками типа Бориса Джонсона, и это опасно. Потому что мы уже видим по примеру Лондона, что эти идиоты готовы начать любую грязную провокацию-войну, совершенно не считаясь ни с общественным мнением, ни с реалиями, которые нас окружают», - сказал сайту телеканала «Звезда» эксперт.

Разговоры о возможной рокировке в Белом доме и замене действующего госсекретаря на Майка Помпео из ЦРУ шли в СМИ с прошлого года. Первым толчком к этому стал публичный конфликт между Трампом и Тиллерсоном в октябре 2017 года. В присутствии членов Национального совета безопасности (НСБ) при Белом доме Тиллерсон назвал Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов. Первые сообщения о возможной отставке Тиллерсона стали появляться в СМИ в декабре 2017 года.

13 марта стало известно, что Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.