Соединенные штаты Америки - единственные, кто заинтересован в конфликте в Донбассе. Так считает премьер-министр Украины в 2010-2014 гг. Николай Азаров. Своим мнением он поделился в программе «Теория заговора» на телеканале «Звезда».

«Конфликт в Донбассе выгоден только США. Других заинтересованных в этом конфликте нет. Народ Украины естественно не заинтересован в этом конфликте, народу Донбасса он тоже не нужен. России иметь конфликт на своей границе тоже ни к чему. Единственный выгодополучатель - это США», - заявил Азаров.

По его словам, конфликтами в разных точка планеты Вашингтон оправдывает выделение больших средств на военные нужды.

«Это все оправдывает громаднейшие военные бюджеты, громадные выгоды», - отметил Азаров.

Ранее специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду на то, что стороны конфликта в Донбассе уже в течение этого года смогут «поставить точку». Об этом он рассказал в интервью белорусскому порталу tut.bu.

«И сейчас я действительно надеюсь, что стороны проявят политическую волю, и мы совместно сможем, наконец-то, поставить точку в этом конфликте в течение этого года», — сказал Сайдик.

Он также добавил, что не видит альтернативы Минским соглашениям и переговорам в столице Белоруссии в формате трехсторонней контактной группы. Сайдик подчеркнул, что не уверен в том, что перенос переговорной площадки мог бы положительно отразиться на результативности процесса.

Операция украинских властей против самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась в апреле 2014 года. Республики заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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