Матвиенко назвала провокацией против России обвинения по делу Скрипаля

По словам Валентины Матвиенко, высказывания британского руководства о якобы российском следе - это давление на следствие, которое недопустимо в цивилизованной правовой системе.

Накануне, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нейропаралитическое вещество, которым в городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, разработано в России. Матвиенко подчеркнула, что вопросы, прежде всего, вызывает та спешка, с которой Лондон обвинил Москву.

«Следствие еще только-только начало свою работу, а в понедельник заявление целого премьер-министра госпожи Мэй, во вторник - выступление других западных политиков. На среду запланировано обсуждение новых санкций против России, уже звучат предложения о бойкоте проведения Чемпионата мира по футболу в России и так далее. Ну вот белыми нитками, очевидно, что это провокация против России, что это попытка безосновательно, и бездоказательно обвинить именно Россию, и оказать влияние, если хотите, давление», - заявила Матвиенко.

Россия потребовала у Британии предоставить доступ к материалам расследования. В МИД вызвали британского посла.