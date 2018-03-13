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«Сталин» и «Нежданчик»: какие названия оружия лидируют в голосовании на сайте Миноброны РФ

Александр Пешков
16:25 13.03.2018
Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о предполагаемых названиях нового оружия, которые лидируют в голосовании на сайте российского военного ведомства.
«Сталин» и «Нежданчик»: какие названия оружия лидируют в голосовании на сайте Миноброны РФ

Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о том, названия для представленных президентом России Владимиром Путиным  в ходе послания к федеральному собранию вооружений лидируют в голосовании на сайте российского военного ведомства.

Интернет-пользователям предоставлена возможность выбрать названия из пятидесяти наиболее популярных предложений для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой.

Из 50 названий для крылатой ракеты на данный момент лидируют названия Зевс (528 голосов), «Нежданчик» и «Сталин» (572 и 252 голоса соответственно). На четвертом месте - название «Песец».

Беспилотный подводный аппарат может получить название «Посейдон» (459 голосов) или  «Язь» (346 голосов). На третьем месте название «Кракен», на четвертом - «Байкал» (45 и 31 голос соответственно).

Самыми популярными названиями для боевого лазерного комплекса на данный момент являются «Зайчик» (703 проголосовавших),  «Луч» (649 голосов) и «Офтальмолок» (278 голосов). На четвертом и пятом местах  - Игнис (лат. - огонь) и «Горыныч» (269 и 62 голоса).

Ранее в Минобороны сообщили, что специальный сервис на сайте Минобороны России посетило более 870 тысяч пользователей, из которых около трети – граждане иностранных государств. Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта.

Стоит отметить, что практика выбора названий для новых вооружений в интернете распространена в том числе и за рубежом. Так, в мае прошлого года в Китае с помощью интернет-голосования было выбрано название для нового авианосца, который получил имя 皮皮虾 (pi pi xia, произносится как "Пи Пи Ся" с ударением на последний слог) и связано с популярным интернет-мемом «Pi Pi Xia, LET'S GO», на котором изображена огромная креветка и скачущий на ней человек. Впрочем, в китайском военном ведомстве отметили, что не будут называть судно в честь креветки и что окончательное название авианосца будет определено ближе к 2020 году. 

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