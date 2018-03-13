Синоптики спрогнозировали позднюю весну

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что в ближайшее время весны в Москве ждать не стоит.

«Погода в течение этой недели будет самая разнообразная. 14 марта ожидается теплая погода, днем 0 - +2, что примерно соответствует норме. Но начнет усиливаться ветер – предвестник фронтального раздела, - и будут выпадать небольшие осадки. А уже 15 марта из-за мощного циклона, в тылу которого будет находиться фронтальный раздел, начнутся интенсивные осадки. По нашим расчетам выпадет до 9 м снега, что для марта много. Ветер усилится до 15 м/с.

После того, как циклон переместится на северо-восток, начнется похолодание. Уже 16 марта температура понизится – ночью и днем будет около -10 градусов. 17 и 18 марта, в выходные, в Московский регион придут настоящие зимние морозы. Ночью -17 - -22, а таких морозов не было даже в декабре. Однако днем температура будет существенно выше. Это связано с тем, что облачности будет немного, солнце будет прогревать воздух, и температура буде от -5 до -10 градусов, - сообщил Вильфанд.