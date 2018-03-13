Отчаянная погоня байкера за конем попала на видео
В Нидерландах байкер на мотоцикле помог женщине-полицейскому поймать ее ретивого скакуна, бросившись за ним в погоню.
Видео: Youtube / BpHQuex
Видео с «голливудской» погоней было размещено в Youtube. На кадрах видеозаписи изображен ретивый конь, который по каким-то причинам убежал от женщины-полицейского.
Неизвестно поймала бы она его, если бы не проезжавший мимо мотоциклист, который вместе с женщиной бросился в отчаянную погоню за жеребцом.
К счастью все закончилось хорошо - спустя три минуты погони по улицам пригорода, конь наконец-то был остановлен и возвращен в руки хозяйке.