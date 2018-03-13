Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его смену придет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Дональд Трамп добавил, что назначил директором ЦРУ Джину Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя руководителя ведомства.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной таким образом. Поздравляем всех!», - написал Трамп.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

В октябре прошлого года между Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном произошел конфликт, после которого между ними постоянно возникали разногласия. В октябре 2017 года Рекс Тиллерсон в присутствии членов Национального совета безопасности (НСБ) при Белом доме назвал Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов. Первые сообщения о возможной отставке Тиллерсона стали появляться в СМИ в декабре прошлого года.