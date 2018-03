Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его смену придет директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Дональд Трамп добавил, что назначил директором ЦРУ Джину Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя руководителя ведомства.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!