Ученые нашли действенный способ задержать старение организма

Низкокалорийная диета с минимальным содержанием жиров оказалась более эффективным средством воспрепятствовать старению, чем занятия спортом. К такому выводу пришли ученые университета Гронингена в Нидерландах. Их отчет публикует журнал Frontiers in Molecular Neuroscience.

В результате серии экспериментов на грызунах ученые выяснили, что ожирение и старение организма сопровождается хроническими воспалительными процессами в разных участках головного мозга – в гипоталамусе, мозолистом теле и своде. Воспаление происходило из-за деятельности микроглий – клеток иммунной системы, которые участвуют в разрушении и поглощении погибших клеток и инородных частиц.

В исследованиях использовали две группы мышей, в одной грызуны получали пищу с высоким содержанием жиров, а в другой – с низким. И в той, и в другой группе более старые грызуны получали пищу с меньшим количеством калорий, а в первой, к тому же, бегали в колесе. В итоге наиболее действенным способом снизить активность микроглий, связанную со старением и ожирением у подопытных животных, оказалась маложировая и низкокалорийная диета.