«Газпром» назвал сроки расторжения контрактов с «Нафтогазом»

Процесс расторжения контрактов российской компании «Газпром» и украинского «Нафтогаза» займет полтора-два года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым.

«Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года», — приводит слова Миллера РИА Новости.

По его словам, запасы газа в ПХГ ряда стран Европы критически низки, и это обеспечит высокий спрос на российский газ летом.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев подготовил юридические планы по взысканию средств с «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража и начнет действовать в ближайшее время. Власти Украины намерены добиваться ареста активов российской компании по всему миру по этому судебному решению, а также для взыскания антимонопольного штрафа в размере около 6,4 миллиарда долларов.

1 марта «Газпром» объявил о прекращении поставок газа украинской компании «Нафтогаз».