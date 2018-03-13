Депутату Верховной рады Надежде Савченко грозит обвинение в подготовке военного переворота на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как пишет издание, СБУ допрашивала Савченко по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в планировании терактов в Киеве. Автор статьи утверждает, что основный удар обвинения придется именно на Надежду Савченко, а также некоторые оппозиционные политики, с которыми она поддерживала контакты.

По данным источников издания, Савченко имеет контакты с высокопоставленными офицерами Главного управления разведки, которые считают, «что патриотически настроенные офицеры» недовольны «коррумпированной властью в стране и при определенных обстоятельствах пообещали помочь свергнуть антинародный режим».