Назван «самый умный» город планеты

Эксперты назвали Сингапур «самым умным» городом планеты. По итогам исследования, которое было проведено консалтинговой компанией при поддержке корпорации Intel, были названы 20 городов, которые соответствуют понятию «умный город».

В данном случае речь идет о городах, где есть поддержание общественного порядка, здравоохранение, мобильность, общественная безопасность, а интернет – технологии внедрены в систему управления. Сингапур оказался лидером во всех номинациях, сообщает издание Business Insider.

Кроме того, в азиатском городе лучше всего разработана дорожная сеть, которая уменьшает пробки и увеличивает мобильность людей.На втором места расположился Лондон, далее Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. В двадцатку попали три города из Китая, а также индийский Бхубанешвар.

В прошлом году Сингапур также был лидером рейтинга. За ним следовали Барселона, Лондон, Сан-Франциско и Осло.