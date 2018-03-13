Олега Табакова похоронят рядом с Леонидом Броневым
Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с другим знаменитым актером Леонидом Броневым.
Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press
Ушедшего накануне, 12 марта, из жизни известного актера и режиссера Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище неподалеку от могил Леонида Броневого и Владимира Зельдина.
Его вдова Марина Зудина согласилась с выбором места, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Прощание с Табаковым пройдет в четверг, 15 марта, в МХТ им. Чехова.
Народный артист СССР ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.