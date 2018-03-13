Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан в ходе поездки в ряд регионов Южного Федерального округа. Это первый визит Президента России в Дагестан после назначения Владимира Васильева врио главы Республики, сообщает пресс-служба президента.

Владимир Путин 14 марта посетит Краснодарский край, Республику Крым и СевастопольОтмечается, что в ходе поездки Владимир Путин посетит строящийся Крымский мост.

В планах также встреча с общественным деятелями и совещание по социально-экономическому развитию.