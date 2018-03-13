Украина изъявила желание помочь Британии в расследовании дела Скрипаля

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев готов оказать помощь британским властям в расследовании дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы солидарны с Великобританией, если потребуется наша помощь, экспертная или другая, мы ее предоставим», — приводит слова Климкина «Интерфакс-Украина».

Также Климкин отметил, что считает Россию ответственной за инцидент и уверен, что это будет доказано.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона запросила у Великобритании доступ ко всем материалам по делу Скрипаля. По словам главы ведомства, обвиняемая в изготовлении химического оружия страна имеет полное право получить его образцы.

Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению в Солсбери. В Москве это заявление назвали провокацией и указали на отсутствие доказательств по данному обвинению.