МИД Турции призывает укреплять сотрудничество с Россией по противодействию ИГ*

США не держат свое слово и продолжают поставлять оружие террористам ИГ* в Сирии. Об этом сегодня в Москве заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он выступил перед студентами МГИМО и рассказал, что отношения между Анкарой и Вашингтоном близки к точке разрыва.

Турецкий министр заявил о необходимости выстраивать партнерство с Россией и совместно остановить нарушения перемирия в Восточной Гуте и Идлибе.

«Куда бы вы ни посмотрели сегодня в мире, почти изо всех государств в Сирию приезжают террористы, они приезжают туда из Европы, России, других стран, чтобы убивать»,- сказал Чавушоглу.

ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в России).