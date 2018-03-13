Бельгийского монарха в Канаде приветствовали флагом ФРГ

Флаг Германии установили по ошибке власти Канады во время визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в Оттаву. Об этом сообщила канадская национальная телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на пресс-секретаря резиденции генерал-губернатора Канады.

«Пока мы готовились к церемонии посадки деревьев на территории резиденции, то узнали, что произошло недоразумение с флагом. Мы немедленно исправили ситуацию до того, как на церемонию прибыла королевская чета», - рассказала пресс-секретарь Мари-Ив Леторно.

Флаги Бельгии и ФРГ имеют схожую цветовую комбинацию полос – желтую, красную и черную. Но на бельгийском флаге полосы расположены вертикально, а на немецком – горизонтально.