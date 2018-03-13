На Бермудах обнаружена бутылка с таинственным посланием

Бутылка с посланием была найдена на Бермудских островах. Необычное открытие сделал местный школьник.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», 12-летний школьник Джозеф Валлис убирался на пляже вместе со своими одноклассниками. В один из моментов его внимание привлекла прибитая к берегу стеклянная бутылка. Сообщается, что школьник сразу заметил спрятанное в ней послание, но распечатывать самостоятельно его не решился.

После того, как мальчик вернулся домой, он открыл бутылку со своим отцом. Внутри было обнаружено зашифрованное послание на пластиковом свертке. Школьнику удалось прочесть записку лишь с помощью ультрафиолетовой лампы.

После этого стало известно, что бутылку сбросили с французской яхты в апреле 2014 года. За все время сосуд проплыл более 1,6 километров перед тем, как его прибило к Бермудским островам.

Автор послания просил связаться с ним по электронной почте. Отмечается, что после отправки письма ответа из Франции до сих пор не было.

Ранее сообщалось, что украденную в Дании бутылку водки за $1,3 млн нашли пустой на стройке.