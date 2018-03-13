В Израиле прозвучала сирена оповещения о ракетном нападении

Сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах дважды прозвучат во всех населенных пунктах Израиля во вторник, 13 марта. Жителей призовут укрыться в бомбоубежищах или укрепленных комнатах.

Как сообщает портал Israelinfo, предупреждения о сиренах поступят также во все электронные СМИ, на радио и на телевидение. Вместе с тем, все граждане получат сообщения на свои мобильные телефоны.

Сирены прозвучат в 11:05 и в 19:05. Отмечается, что в случае, если возникнет реальная угроза ракетного обстрела, прозвучит повторный сигнал сирены тут же, после первого.

Также сообщается, что учения Управления тыла с участием местных структур власти, а также спасателей и учреждений Минпроса продлятся до конца недели.

Ранее сообщалось, что США и Израиль начинают совместные учения сил противовоздушной и противоракетной обороны, в которых примут участие несколько тысяч военнослужащих обоих государств.