Блогер из России установил рекорд по количеству просмотров в Instagram
Самым просматриваемым видео в социальной сети стали кадры, на которых блогер дарит машину своей маме.
Фото: gusein.gasanov / Twitter
Российский блогер Гусейн Гасанов установил рекорд по количеству просмотров в Instagram. На кадрах блогер дарит новую машину своей маме.
Вместе с тем Гусейн Гасанов призывал молодых людей больше любить родителей и никогда не забывать о них, сообщает «360».
Блогерский путь Газанова начался три года назад. Популярность ему принесли вайны, разработкой которых он занимается сам. Сейчас в Instagram-аккаунте блогера 4,6 миллиона подписчиков.