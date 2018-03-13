США исключили влияние блокировки «Северного потока-2» на политику РФ
Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что блокировка газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) не приведет к изменению поведения Москвы, но «может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему». Об этом она сказала на Атлантическом совете.
«Я думаю, каждый понимает, как и администрация США, что блокировкой «Северного потока» мы не будем стремиться изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — сказала Оудрик.
Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Киеве вновь обратились к Еврокомиссии и странам-членам Евросоюза с просьбой отказаться от строительства «Северного потока-2».Против реализации проекта выступают в Эстонии, Латвии и Литве. Кроме того ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал США ввести санкции против «Северного потока-2», так как, по его мнению, из-за нового газопровода «украинцы будут отрезаны от поставок газа».
«Северный поток-2» по плану должен пройти по дну Балтийского моря. Этот газопровод будет способен прокачивать 55 млрд куб. м газа ежегодно. Стоимость проекта — €9,5 млрд.
В то время как в Европе ведутся споры о запрете строительства «Северного потока-2», на Украине арестовывают активы «Газпрома». О подробностях очередного газового конфликта смотрите в расследовании «Теории заговора». Не пропустите - 13 февраля в 20:20 на телеканале «Звезда».