США исключили влияние блокировки «Северного потока-2» на политику РФ

Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что блокировка газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) не приведет к изменению поведения Москвы, но «может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему». Об этом она сказала на Атлантическом совете.

«Я думаю, каждый понимает, как и администрация США, что блокировкой «Северного потока» мы не будем стремиться изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — сказала Оудрик.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Киеве вновь обратились к Еврокомиссии и странам-членам Евросоюза с просьбой отказаться от строительства «Северного потока-2».Против реализации проекта выступают в Эстонии, Латвии и Литве. Кроме того ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал США ввести санкции против «Северного потока-2», так как, по его мнению, из-за нового газопровода «украинцы будут отрезаны от поставок газа».

«Северный поток-2» по плану должен пройти по дну Балтийского моря. Этот газопровод будет способен прокачивать 55 млрд куб. м газа ежегодно. Стоимость проекта — €9,5 млрд.