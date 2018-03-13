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Лоза рассказал, кто на самом деле спас женщину от собак в Подмосковье

Наталия Майорова
13:58 13.03.2018
Вместе с тем, музыкант отметил, что «это дела не меняет», поскольку смерть молодого человека привлекла внимания общественности к этой проблеме.
Лоза рассказал, кто на самом деле спас женщину от собак в Подмосковье
Фото: Caro / Sorge / globallookpress

Музыкант Юрий Лоза сообщил, что разорванный собаками молодой человек его племянницы не спасал женщину от нападения стаи – это сделал другой мужчина.

По словам Лозы, пострадавшая в настоящий момент находится в отделении реанимации, однако «должна выкарабкаться».

«Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем», - написал Лоза в Facebook.

Вместе с тем, музыкант отметил, что «это дела не меняет», поскольку смерть молодого человека привлекла внимания общественности к этой проблеме.

«Сейчас ею занимаются уже на всех уровнях», - заключил Лоза.

Ранее артист сообщил, что его племянница беременна от 19-летнего парня, которого в Подмосковье загрызли собаки.

Инцидент произошел 11 марта в поселке Кусково – там стая собак напала на женщину и мужчину, который в результате скончался от укусов. Женщина была доставлена в больницу. Как отметили местные власти, собаки были отловлены.

В настоящее время Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. 

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