В Германии в возрасте 96 лет скончался «бухгалтер Освенцима»

Бывший офицер СС Оскар Гренинг, получивший известность в качестве «бухгалтера Освенцима», ушел из жизни в возрасте 96 лет. Он скончался в больнице. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Гренинг был приговорен к четырем годам тюрьмы в 2015 году. Такое наказание счел справедливым суд в германском Люнебурге, признав его «соучастником убийства» по трем сотням тысяч случаев.

Офицер СС служил в Освенциме, где выполнял роль местного «бухгалтера». В его задачи входило собирать вещи убитых и скончавшихся узников концлагеря, хранение и пересчет их денег и ценностей.

Обвинения суда «бухгалтер Освенцима» не признал и заявил, что он не считает свои действия соучастием в убийстве, однако все-таки свою моральную ответственность за случившееся. Тем не менее Гренинг до последнего заявлял, что он всего лишь отвечал за личные вещи заключенных Освенцима.