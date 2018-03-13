Савченко рассказала, куда сбежала на самом деле

Народный депутат Надежда Савченко, которая ранее была вызвана в СБУ на допрос по делу Владимира Рубана, подтвердила свое участие в парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге – она выложила фотографии с собрания на своей странице в Facebook.

«Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия. Основной темой встречи с европарламетариями главы ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко является освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на окупированных территориях», - говорится в сообщении.

Ранее глава фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности обороны Андрей Тетерчук заявил, что депутат Надежды Савченко якобы могла бежать в Россию.