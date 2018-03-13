Обвиняемая в изготовлении химоружия страна имеет право получить его образцы – Лавров о деле Скрипаля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал дело Скрипаля. По словам главы ведомства, обвиняемая в изготовлении химического оружия страна имеет полное право получить его образцы. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская Федерация потребовала от Британии раскрыть данные по делу и предоставить российской стороне данные, однако Лондон отказал, добавил Лавров. Кроме того, Британии стоит научиться выполнять собственные обязательство в сфере международного права, прежде чем предъявлять претензии России.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери. Премьер-министр страны Тереза Мэй немедленно обвинила Российскую Федераци в «возможной причастности» к этому нападению и пообещала новые санкции. Заявление Мэй поддержал глава Госдепа Рекс Тиллерсон. Разумеется, никаких доказательств британцы не предоставили.

В МИД РФ уже комментировали эти обвинения. Как подчеркнула официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, происходящее очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации, и напоминает «цирковое шоу в британском парламенте».