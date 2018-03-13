Россия и Китай будут вместе добывать уран

Россия и Китай договорились о совместных инвестициях в разработку нового уранового рудника в Забайкалье, сообщило РИА «Новости».

«В понедельник в Москве было подписано соглашение об основных условиях инвестиций в строительство в России нового стратегически важного уранового рудника №6 на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"», - говорится в сообщении.

Предприятие находится в городе Краснокаменск Забайкальского края.

Китайская национальная ядерная корпорация CNNC вложит в строительство рудника более 16 млрд рублей. Первый транш Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития в проект составит 2,5 миллиарда рублей. Таким образом, Китай впервые войдет в уранодобывающий проект российской госкорпорации «Росатом».