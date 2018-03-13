Скрипаль стал «сакральной жертвой» – эксперт ФСБ об отравлении экс-сотрудника ГРУ

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе в беседе со спецкором сайта телеканала «Звезда» рассказал о своем отношении к отравлению бывшего работника спецслужб, и даже сравнил ситуацию Скрипаля с ситуацей, в которой оказался информатор WADA – Григорий Родченков.

«У Терезы Мэй видимо в роду была святая инквизиция. Потому что Мэй идет по пути голословных обвинений. Россию видимо можно обвинить в чем угодно: и в колдовстве, и в других грехах. Мы давно привыкли что правосудие Великобритании базируется на предположениях. Что тут можно сказать? – это классический вариант английской дипломатии. Мы должны понимать, что имеем дело с очень серьезной провокацией. Ведь как получается - она требует, чтобы мы предоставили доказательства того, что мы невиновны, а сами они не могут предоставить доказательств, что мы виновны. И разговора конечно не получается, потому что их обвинения не сформулированы», - говорит Михайлов.

Эксперт ФСБ уверен, что Скрипаля мог с легкостью покушаться агент зарубежной спецслужбы, с целью дальнейшего «очернения» России.

«Британский министр иностранных дел вообще глупость сказал, когда говорил с послом. Он потребовал объяснить каким образом отравляющее вещество попало на территорию Британии. Кто его мог отравить? В прямую, физически, представители местных спецслужб не имеют к этому отношения. Но у них есть агентура, это мог сделать какой-нибудь араб, мигрант, который сейчас уже «плавает» в Темзе. Сейчас мы находимся в тупике из-за того, что обвинения были представлены раньше чем доказательства», - уверен эксперт.

По словам Михайлова, экс-сотрудник ГРУ скорее всего попал под определение «сакральной жертвы», и именно с этим может столкнуться и беглый информатор WADA Григорий Родченков.

«Скрипаль не представлял для нас интереса, еще на стадии обмена было решено и установлено что он ничего не знает и нанести вреда России никак не может, но видимо его использовали как сакральную жертву. В этом смысле если сравнивать его с Родченковым – тот тоже ходит «под богом». Судьба его уже предопределена, я предполагаю, что все может закончится довольно скоро, и жизнь его зависит от тех людей, которые его окружают», - заявил Михайлов.