Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Скрипаль стал «сакральной жертвой» – эксперт ФСБ об отравлении экс-сотрудника ГРУ

Артем Афонский
13:14 13.03.2018
Раннее сообщалось, что Британия может организовать жесткие ответные меры против России из-за ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии.
Скрипаль стал «сакральной жертвой» – эксперт ФСБ об отравлении экс-сотрудника ГРУ
Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе в беседе со спецкором сайта телеканала «Звезда» рассказал о своем отношении к отравлению бывшего работника спецслужб, и даже сравнил ситуацию Скрипаля с ситуацей, в которой оказался информатор WADA – Григорий Родченков.

«У Терезы Мэй видимо в роду была святая инквизиция. Потому что Мэй идет по пути голословных обвинений. Россию видимо можно обвинить в чем угодно: и в колдовстве, и в других грехах. Мы давно привыкли что правосудие Великобритании базируется на предположениях. Что тут можно сказать? – это классический вариант английской дипломатии. Мы должны понимать, что имеем дело с очень серьезной провокацией. Ведь как получается - она требует, чтобы мы предоставили доказательства того, что мы невиновны, а сами они не могут предоставить доказательств, что мы виновны. И разговора конечно не получается, потому что их обвинения не сформулированы», - говорит Михайлов.

Эксперт ФСБ уверен, что Скрипаля мог с легкостью покушаться агент зарубежной спецслужбы, с целью дальнейшего «очернения» России.

«Британский министр иностранных дел вообще глупость сказал, когда говорил с послом. Он потребовал объяснить каким образом отравляющее вещество попало на территорию Британии. Кто его мог отравить? В прямую, физически, представители местных спецслужб не имеют к этому отношения. Но у них есть агентура, это мог сделать какой-нибудь араб, мигрант, который сейчас уже «плавает» в Темзе. Сейчас мы находимся в тупике из-за того, что обвинения были представлены раньше чем доказательства», - уверен эксперт.

По словам Михайлова, экс-сотрудник ГРУ скорее всего попал под определение «сакральной жертвы», и именно с этим может столкнуться и беглый информатор WADA Григорий Родченков.

«Скрипаль не представлял для нас интереса, еще на стадии обмена было решено и установлено что он ничего не знает и нанести вреда России никак не может, но видимо его использовали как сакральную жертву. В этом смысле если сравнивать его с Родченковым – тот тоже ходит «под богом». Судьба его уже предопределена, я предполагаю, что все может закончится довольно скоро, и жизнь его зависит от тех людей, которые его окружают», - заявил Михайлов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Россия и Китай будут вместе добывать уран
Дата13.03.2018, 13:03
Россия и Китай будут вместе добывать уран
Российский фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» вышел в первый морской поход
Дата13.03.2018, 07:00
Российский фрегат «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» вышел в первый морской поход
Фигуристка Медведева пропустит чемпионат мира в Милане
Дата13.03.2018, 12:30
Фигуристка Медведева пропустит чемпионат мира в Милане
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Дата13.03.2018, 07:19
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
Дата13.03.2018, 11:20
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
15:29 В стране и мире
Савченко грозит обвинение в подготовке военного переворота на Украине
14:27 Армия
Видео
Российский фрегат с ракетами «Калибр» взял курс на Средиземное море: видео
12:45 В стране и мире
Видео
МИД РФ требует от Украины обеспечения безопасности российских дипучреждений
11:20 ОПК
Видео
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
10:20 В стране и мире
Видео
В Великобритании придумали «заклинание» против РФ
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента» Видео
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента»
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.