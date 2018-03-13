Боец ВСУ устроил пожар на полигоне, пытаясь разжечь печку-буржуйку в палатке

Украинский военнослужащий погиб во время пожара на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-офицера 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кристину Вдовиченко.

Инцидент произошел ночью 13 марта. На 235-м общевойсковом полигоне в одной из палаток бойцы ВСУ разожгли печку-буржуйку. Из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар, в результате которого погиб один военнослужащий, еще семь получили ожоги различной степени.

По факту произошедшего назначено служебное расследование.

Это далеко не первый случай гибели украинского военнослужащего по неосторожности за последний месяц. В конце февраля двое бойцов ВСУ погибли, еще трое пострадали на линии соприкосновения в Донбассе, подорвавшись на собственной мине в районе населенного пункта Рассадки. Позже, в начале марта, военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, будучи пьяным, зашел на минное поле и подорвался.

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