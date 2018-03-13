МИД РФ требует от Украины обеспечения безопасности российских дипучреждений

Москва выразила беспокойство в связи с намерениями украинских националистов воспрепятствовать проведению выборов в РФ в российских дипучреждениях на украинской территории, которые состоятся уже 18 марта. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В сообщении ведомства отмечается, что подобные угрозы являются прямым следствием проводимой Киевом «русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка». Кроме того, это нарушает украинские обязательства по Венским конвенциям.

«Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России», - говорится в заявлении.

Также в российском МИД призвали «международные организации и структуры заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации на Украине, оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам».

В заявлении ведомства отмечается, что власти Украины являются ответственными за все негативные последствия в отношении российских представительств. Также в российским МИД выразили надежду на принятие мер с целью своевременного предотвращения провокаций.

Ранее официальный представитель МИД РФ отметила, что обеспечение безопасности выборов главы РФ на территории Украины станет для официального Киева тестом на демократию.