В МИД Венгрии заявили о необходимости присутствия ОБСЕ на Украине

Для предотвращения вспышек насилия в отношении венгерской общины Украины в Закарпатье необходимо постоянное присутствие там Специальной мониторинговой общины ОБСЕ (СММ). С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, мандат СММ «распространяется на всю территорию» украинской стороны.

«На мой взгляд, с учетом последних событий необходимо постоянное присутствие мониторинговой миссии в Закарпатье, потому что основная задача ОБСЕ - это предотвращение конфликта. Это нужно после взрывов, нападений и после принятых в Киеве решений, нарушающих права (национальных – прим. ред.) меньшинств», - отметил Сийярто.

По его словам, Незалежная «нарушает и международное право, и двусторонние обязательства», которые касаются защиты прав меньшинств.

«Наша позиция ясна. Мы хотим быть очень честны, мы сказали об этом открыто, мы уведомили об этом Европейский союз и НАТО: как только эта ситуация разрешится, мы вернемся к нашей позиции и поддержим стремления Украины в плане евроатлантической интеграции, но этот вопрос должен быть решен», - подчеркнул он.

По словам Сийярто, Будапешт не намерен продлевать срок вступления закона в силу, поскольку прежде Киеву необходимо достичь соглашения с нацменьшинством по ряду вопросов, которые вызывают обеспокоенность.

Принятый Верховной радой закон об ограничении прав нацменьшинств на получение образования на родном языке, стал причиной кризиса и резкого обострения напряженности в Закарапатье. Кроме того, в Ужгороде в феврале произошли два пожара, который вызвали острую реакцию Венгрии.