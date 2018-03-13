Фигуристка Медведева пропустит чемпионат мира в Милане

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит Чемпионат мира по фигурному катанию в Милане, который стартует 19 марта. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на генерального директора российской Федерации фигурного катания на коньках Александра Когана.

«После углубленного медицинского обследования врачи рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате мира. Ее заменит Станислава Константинова, которая является первой запасной [в сборной] в этом сезоне», - приводит агентство слова Когана.

Стрессовый перелом стопы уже заставлял Медведеву в этом сезоне пропустить финал Гран-при и чемпионат России. Тем не менее, она успела восстановиться к началу Олимпийских Игр в Пхенчхане, где завоевала две серебряные медали в командном и личном турнирах.

Восстановление фигуристки займет от четырех до восьми недель. Врачи рекомендовали Медведевой строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов.

«При выполнении этого условия Жене разрешено продолжать тренировки в зале и на льду», - говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР.

17-летняя Станислава Константинова, которая заменит Медведеву, тренируется у Валентины Чеботаревой, в нынешнем сезоне она заняла четвертое место на чемпионате России.