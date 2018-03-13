Что такое «Новичок-5»: военный эксперт рассказал о боевом газе, которым могли отравить Скрипаля

Премьер-министр Великобритании сознательно лжет, когда пытается обвинить Российскую Федерацию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказывая про исключительно российское происхождение отравляющего вещества. Об этом сайту «Звезды» рассказал военный обозреватель Александр Жилин.

В реальности газ «Новичок-5», об использовании которого заявила британская сторона, можно достать в нескольких странах бывшего Советского Союза и даже в некоторых государствах бывшей Организации Варшавского договора. Он находился на вооружении Советской армии, его запасы располагались в разных местах.

«Новичок-5, как утверждают британские специалисты в кавычках, это отравляющее боевое вещество третьего поколения было применено против Скрипаля. Вещество было разработано еще в 60-ых годах, оно находилось на вооружении Советской армии. Запасы этого вещества находились на аэродромах западного направления – Ивано-Франковск, Мукачево и Стрый Прикарпатского военного округа. Для того, чтобы в случае начала войны можно было нанести удар по неприятелю. Кроме того, это вещество находилось на территории некоторых стран Варшавского договора – Польша, Болгария, торгующая сегодня оружием и чем попало по всему миру, и Венгрия», - рассказал Александр Жилин.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй сознательно искажает факты, когда говорит, что происхождение газа якобы позволяет утверждать о возможной российской причастности. Использование этого газа в такой логике может говорить о возможной причастности к отравлению Скрипаля десятков различных стран.

«Премьер-министр Великобритании сознательно лжет, потому что нужно действовать против России. Все, что мы сегодня слышим в адрес Российской Федерации – это легенда прикрытия перед началом разнообразных атак с целью принудить отступить от своих позиций», - заключил эксперт.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервнопаралитическим веществом в британском Солсбери. Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию в «возможной причастности» к этой ситуации, ее немедленно поддержал глава Госдепа Рекс Тиллерсон. Разумеется, никаких доказательств британская сторона не представила.

В МИД РФ прокомментировали эти обвинения. Как отметила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, происходящее является очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации, и напоминает «цирковое шоу в британском парламенте».