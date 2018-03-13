Первая группа мирных жителей покинула город Дума в Восточной Гуте
Всего город покинули порядка 100 мирных жителей, среди которых есть раненые.
Первая из двух групп мирных жителей, общая численность которых составит около ста человек, вышли из города Дума в Восточной Гуте.
Выход мирных жителей стал возможен благодаря переговорам между центрам по примерению сторон и лидеров незаконных вооруженных формирований.
Ранее из населенного пункта Мисраба был совершен выход 52 мирных жителей, затем территорию Дубай покинули еще 76 человек.