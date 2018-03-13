Первая группа мирных жителей покинула город Дума в Восточной Гуте

Первая из двух групп мирных жителей, общая численность которых составит около ста человек, вышли из города Дума в Восточной Гуте.

Выход мирных жителей стал возможен благодаря переговорам между центрам по примерению сторон и лидеров незаконных вооруженных формирований.

Ранее из населенного пункта Мисраба был совершен выход 52 мирных жителей, затем территорию Дубай покинули еще 76 человек.