Газ «Новичок» могли достать хоть в Грузии, хоть на Украине – Клинцевич о деле Скрипаля

В Совете Федерации РФ прокомментировали обвинения Великобритании в адрес России относительно дела бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Солсбери. Представитель Совфеда Франц Клинцевич рассказал сайту «Звезды», какой ему видится эта ситуация.

«Во-первых, неубедительно, во-вторых, шито белыми нитками. И настолько беспринципно, заявления на таком уровне… это вызывает просто крайне серьезную озабоченность. Сегодня мировому сообществу, исходя из того, что происходит в отношении России, просто надо задуматься. Мне стыдно за мировое сообщество, которое так легко воспринимает эту очевидную ложь и провокацию», - отметил Клинцевич.

Представитель Совета Федерации также прокомментировал единственный «аргумент» британской стороны в пользу виновности России. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, Скрипаль был отравлен якобы газом под названием «Новичок», который был разработан в Советском Союзе. Этот «довод» британская пресса и Госдеп США сочли крайне убедительным.

«При том бардаке, который был, он (газ «Новичок» - прим.ред.) мог находиться быть сегодня в разного рода кладовках и хранилищах, тогда Советский Союз осуществлял так называемые фронтовые комплекты. Он мог находиться в любой стране, включая Грузию и Украину», - отметил представитель Совфеда.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервнопаралитическим веществом в британском Солсбери. Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию в «возможной причастности» к этой ситуации, ее немедленно поддержал глава Госдепа Рекс Тиллерсон. Разумеется, никаких доказательств британская сторона не представила.

В МИД РФ прокомментировали эти обвинения. Как отметила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, происходящее является очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации, и напоминает «цирковое шоу в британском парламенте».