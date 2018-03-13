Ученые нашли источник странного излучения в Млечном Пути

Астрономы обнаружили, что гамма-излучение, исходящее из центра Млечного Пути, испускается не темной материей, как предполагалось ранее, а скоплением очень старых звезд, которые еще не открыты. Об этом сообщил интернет-портал Science Alert.

«Телескоп НАСА "Ферми" в течение пяти лет делал снимки Млечного Пути в гамма-спектре. Были учтены все возможные источники сильного излучения в его центре. Оставался только один, который посчитали производным темной материи», - говорится в статье.

Ученые осуществили гидродинамическое моделирование распределения газов, чтобы установить, связано ли наблюдаемое излучение с темной материей. По итогам эксперимента астрофизики предположили, что странные гамма-лучи исходят от скопления пульсаров в центре галактики, а их большое количество создает видимость плавно распределенного излучения, которое похоже на порождение темной материи.