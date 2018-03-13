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Мэй усилила трещину в отношениях между Великобританией и РФ – эксперт о британских обвинениях в адрес России по «делу Скрипаля»

Наталия Майорова
11:28 13.03.2018
Эксперт также подчеркнул, что МИД РФ следует уже сейчас планировать ответные меры.
Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS / Globallookpress

По словам Морозова, Мэй использовала ситуацию со Скрипалем намеренно, чтобы «усилить и без того наметившуюся трещину в отношениях между Великобританией и Россией».

«Скрипаль нам не нужен. Это отработанный вариант. Он был извлечен как шпион и человек, изменивший присяге и своему народу, является предателем. Такие люди являются потенциальными жертвами для политических провокаций, что и произошло в свое время с Литвиненко, с Березовским – с другими перебежчиками, которые как только начинают говорить в своем британском окружении, что они хотят вернуться в Россию – они тут же умирают, либо от яда, либо оказываются повешенными», - рассказал он.

Также Морозов отметил, что Мэй решила использовать эту ситуацию специально накануне выборов президента России. 

«Мэй использовала накануне выборов президента России вот эту чрезвычайную ситуацию, а может, они сами и организовали. Для России это тоже не самое лучшее время, когда возникают такие медийные события, пусть и подстроенные британскими службами. Потому что появляется предлог для коллективного запада усилить прежде всего политическое давление на Россию и попытка показать наше государство как пренебрегающее нормами человеческой морали, международным правом. Оно используется для информационной войны против нас», - отметил Морозов.

Сенатор подчеркнул, что МИД РФ следует уже сейчас планировать ответные меры.

«Мы должны готовиться в том числе и к усилению на наших рубежах боевых подразделений НАТО, не исключена высылка российских дипломатов. И уже сейчас российский МИД должен планировать ответные меры. Они должны быть достаточно жесткими, адекватными и выдержанными», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность осуществить кибератаку против Российской Федерации из-за ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

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