В результате ДТП с автобусом и фурой на севере Турции погибли 13 человек

Число жертв крупного ДТП на севере Турции выросло до тринадцати человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии Османджика, рядом с которым случилась трагедия.

Катастрофа произошла в провинции Чорум. Пассажирский рейсовый автобус следовал из Стамбула в Токат. Около шести утра по московскому времени водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине большегрузный автомобиль.

В результате сильного удара автобус с пассажирами перевернулся и загорелся, погибло тринадцать человек. Как заявил ранее мэр Османджика Хамза Караташ, десять раненых в ДТП людей также находились в крайне тяжелом состоянии.