Стаи дронов могут стать «смертельной проблемой» для американских военных

Нападение роя дешевых летающих беспилотников на позиции американских военных может стать «смертельной проблемой, которая потребует дорогостоящего решения», пишет американское издание The National Interest.

«Чтобы защититься от этой мини-авиации, военные вкладывают большие средства в разработку технологий от мощных лазеров до радиоэлектронных излучателей», - говорится в статье.

На борьбу с этой угрозой Пентагон планирует потратить 188,3 млн долларов.

Как уточнил автор публикации, средства борьбы с беспилотниками американцы испытывают уже сейчас.Так, на борту десантного корабля ВМС США Ponce военные разместили лазерную пушку. Сухопутный вариант этого устройства, правда, меньшей мощности размещен на бронеавтомобиле Stryker.