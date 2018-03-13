Украина требует с российских авиакомпаний $210 млн штрафов

За три года Украина начислила различным российским авиакомпаниями сотни штрафов на общую сумму примерно в 210 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные Государственной авиационной службы Украины.

Штрафы Украина наложила за посещение российскими самолетами «оккупированного» Крыма. Чтобы собрать их, ведомство направляет соответствующие иски в украинские суды, а после планирует начать слать их в международные судебные инстанции. Удивительно, но до сих пор ни одна российская авиакомпания Украине не заплатила.

После каждого полета российского самолета в российский Крым Госавиаслужба Украины начисляла один штраф в размере 5,2 тысячи долларов в отношении перевозчика, которому принадлежало воздушное судно. За три года общая сумма их превысила 210 миллионов.

Ранее в украинской Госавиаслужбе сообщили, что в отношении авиакомпании «Аэрофлот» открыто более 1 тысячи судебных дел по взысканию штрафов за открытые рейсов по маршруту Сочи – Симферополь.

«Пока они ничего не уплатили, ни копейки», – признались в ведомстве.

Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума. В референдуме участвовало свыше 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Российской Федерацией проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.