В Великобритании придумали «заклинание» против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила фразу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «Highly Likely Russia» с заклинанием против России.

«#HighlyLiklyRussia. Ну какой пиарщик такое придумает! Только уровня Терезы Мэй. ХайлиЛайклиРаша - есть такое заклинание», - отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Речь идет об обвинениях Мэй в адрес России относительно отравления экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в центре британского города Солсбери. Ранее Мэй заявила, что якобы за инцидентом «с большей долей вероятности» стоит Россия.

Ранее сообщалось, в МИД РФ назвали заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».