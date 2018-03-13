Британия может организовать кибератаку против России из-за дела Скрипаля - Times

Власти Великобритании рассматривают возможность осуществить кибератаку против Российской Федерации из-за ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, которые ссылается на собственные источники в британском правительстве, министерство обороны Соединенного Королевства намерено разработать ряд вредоносных программ. Для работы также будет привлечен Центр правительственной связи Великобритании.

Созданные с привлечением хакеров программы якобы будут использованы против российских сайтов и информационных сетей, в том числе для атаки на сети Кремля. Каким образом такое гипотетическое поведение британского правительства связано с делом Скрипаля и чего намерены добиться власти Соединенного Королевства таким путем, не уточняется.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервнопаралитическим веществом в британском Солсбери. Премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию в «возможной причастности» к этой ситуации, ее немедленно поддержал глава Госдепа Рекс Тиллерсон. Разумеется, никаких доказательств британская сторона не представила.

В МИД РФ прокомментировали эти обвинения. Как отметила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, происходящее является очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации, и напоминает «цирковое шоу в британском парламенте».