Министр обороны США неожиданно прилетел в Кабул

Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис с неожиданным визитом посетил столицу Афганистана. Об этом сообщает агентство Associated Press.

BREAKING: U.S. Defense Secretary Jim Mattis arrives in Afghan capital Kabul in unannounced visit. — The Associated Press (@AP) 13 марта 2018 г.

«Срочная новость. Министр обороны США Джим Мэттис прибыл в столицу Афганистана Кабул с необъявленным визитом», - говорится в сообщении.

Причины, по которым Мэттис посетил Кабул, в сообщении не уточняются. Не исключено, что этот визит будет подобен аналогичному в декабре 2017 года. Тогда глава оборонного ведомства США также без анонса прилетел в Афганистан, чтобы провести встречу с руководством государства и посетить американских военнослужащих.