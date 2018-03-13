Посреди улицы в Петербурге забил фонтан кипятка
Вода хлещет со страшной силой - струи поднимаются на высоту четвертого этажа.
В Петербурге неожиданно забил фонтан. По предварительным данным, на Загородном проспекте у одного из домов прорвало пожарный гидрант.
Очевидцы сняли это на телефон. На кадрах видно, что вода хлещет со страшной силой - струи поднимаются на высоту четвертого этажа.
К месту ЧП вызвали экстренные службы. В настоящий момент трубу уже перекрыли. Ведется устранение последствия аварии.
Ранее сообщалось, что в самом центре Саратова из-под земли забил фонтан. Струя вырвалась на поверхность из канализационного колодца. ЧП произошло рядом с остановкой общественного транспорта.