Посреди улицы в Петербурге забил фонтан кипятка

В Петербурге неожиданно забил фонтан. По предварительным данным, на Загородном проспекте у одного из домов прорвало пожарный гидрант.

Очевидцы сняли это на телефон. На кадрах видно, что вода хлещет со страшной силой - струи поднимаются на высоту четвертого этажа.

К месту ЧП вызвали экстренные службы. В настоящий момент трубу уже перекрыли. Ведется устранение последствия аварии.

Ранее сообщалось, что в самом центре Саратова из-под земли забил фонтан. Струя вырвалась на поверхность из канализационного колодца. ЧП произошло рядом с остановкой общественного транспорта.